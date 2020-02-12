На праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире с большим отрывом лидирует Дональд Трамп

Он набирает более 85% голосов.

У демократов больше всего голосов, 26%, у сенатора Берни Сандерса. У бывшего мэра Саут-Бенда Пита Бутиджича — 24%. Бывший вице-президент Джо Байден, которого ранее называли фаворитом у демократов, смог набрать всего лишь 8 процентов – он на пятом месте.

На данный момент у Джо Байдена мало шансов стать президентом США, однако говорить однозначно еще рано. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист телеканала RTVI Борис Кольцов.

Он также отметил, что большим удивлением на этом праймериз для всех стал успех Эми Клобушара