Корпорация Samsung представила в Сан-Франциско несколкьо новых устройств, в том числе смартфон Galaxy S20 5G в трех разновидностях, а также Galaxy Z Flip у которого складывается экран. Предзаказ устройство в США станет возможным 21 февраля. S-20 в самой простой комплектации будет стоить около тыcячи долларов.