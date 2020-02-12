Корпорация Samsung представила в Сан-Франциско несколкьо новых устройств, в том числе смартфон Galaxy S20 5G в трех разновидностях, а также Galaxy Z Flip у которого складывается экран. Предзаказ устройство в США станет возможным 21 февраля. S-20 в самой простой комплектации будет стоить около тыcячи долларов.
2020-02-12T10:32:00+03:00
2020-02-12T10:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 12 февраля 2020
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