Более 150 мирных граждан погибли в сирийской провинции Идлиб в январе

Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Дамаска. Отмечается, что люди стали жертвами обстрелов боевиков. В этом районе сохраняется риск гуманитарной катастрофы. При этом, как утверждается, сирийская армия захватила большое количество техники и оружия у боевиков, в том числе, западного производства.