Более 150 мирных граждан погибли в сирийской провинции Идлиб в январе

Об этом говорится в совместном заявлении Москвы и Дамаска. Отмечается, что люди стали жертвами обстрелов боевиков. В этом районе сохраняется риск гуманитарной катастрофы. При этом, как утверждается, сирийская армия захватила большое количество техники и оружия у боевиков, в том числе, западного производства.
2020-02-12T10:31:00+03:00
2020-02-12T10:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 12 февраля 2020
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