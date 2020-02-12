Новых случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано, мониторинг продолжается, — сообщает сегодня Роспотребнадзор.

Накануне из больницы в Тюмени выписали студентку из Китая, у которой был обнаружен вирус, а сегодня клинику в Забайкалье покинул еще один китаец. Сообщается, что он полностью выздоровел.