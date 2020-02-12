Z Архив новостей новости
5 0 6 0
10:04, 12 февраля 2020

В Таиланде готовят кодекс поведения для телеканалов во время чрезвычайных происшествий

Его обещают закончить за три недели.

Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям провела срочное совещание с операторами цифрового телевидения, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную прессу. Там было сказано, что новый кодекс составят в сотрудничестве с полицией, департаментом психического здоровья и силовыми органами.

Власти уверяют, что не собираются запрещать прямую трансляцию чрезвычайных событий, но какие-то ограничения всё же будут введены. Их определят на следующих совещаниях.

О необходимости новых правил стали говорить в начале недели. Полиция обвинила журналистов в том, что те мешали проведению операции по устранению человека, который держал заложников в торговом центре. Там утверждали, что прямая трансляция ставила под угрозу жизни людей.

Речь идёт о событиях, которые проходили в минувшую субботу в городе Накхонратчасима на юге страны. 32-летний военнослужащий Чакрапант Тхомма застрелил троих сослужившев, а затем на украденном автомобиле поехал в торговый центр, где открыл стрельбу по его посетителям. В итоге погибли двадцать девять человек. Сам нападавший также убит.

Сейчас тайские законы ограничивают только те трансляции, которые ставят под угрозу государственную безопасность или нарушают общественную нравственность.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 февраля Поздравить…

5 238 6 8296 07.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Диктатор, вернувшийся с холода Лукашенко – диктатор. В его стране пропали его политические противники. И, тем не менее, при таком прошлом, он определенно движется в сторону Запада, выходит из изоляции…

5 106 6 43844 05.02
Kбелоруссия, сша, рф, лукашенко, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Умка» опять сбойнула Лучше было вообще не участвовать в голосовании, если нет кандидата, который представляет ценностей свободы, демократии, прав человека и силы закона…

5 93 6 11921 05.02
Kполитика, общество, власть, мнения
Интервью Интервью

Павел Данилин гость: Павел Данилин политолог, директор Центра политического анализа

Дебаты. Поправки к Конституции Очевидно, ЕСПЧ не просто превышает свои полномочия, а учит нас, как нам правильно писать Конституцию. То есть опять же он замахивается на право нашего народа как суверена, он замахивается на наш Основной закон…

5 138 6 13796 08.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kконституция, рф, политика, власть, дебаты, видео, передачи
Блоги

Станислав Белковский

Ваши вопросы к программе «Время Белковского» собираем здесь Два, которые автор-ведущий программы сочтет лучшими, получат статус «бриллиантового» и «рубинового» вопросов соответственно. Ответы на них прозвучат в ближайшем выпуске…

5 104 6 10470 06.02
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Следует ли называть действия агрессора превентивной войной? Оправдывать сталинских убийц за то, что они творили при бомбардировках Хельсинки или в катынских лагерях столь же дико, как находить аргументы в пользу действий гитлеровцев во время войн во Франции и Югославии…

5 220 6 29825 07.02
Kистория, вторая мировая, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Зубкова освободили. Аксёнов победил? Аксенова можно критиковать или хвалить, но надо отдать ему должное и могу лично подтвердить, что здесь, в Крыму, можно высказывать довольно жёсткие и критичные позиции, что не всегда встретишь в других российских регионах…

5 43 6 6847 11.02
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Камень примирения За несколько километров до мемориала возвышается огромное здание Меги, куда добраться из города проще простого – а вот к Маске Скорби общественный транспорт не ходит, на машине можно подъехать, а на автобусе нет…

5 83 6 13499 09.02
Kобщество, политика, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 423 6 75799 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Интервью Условно ваш

Наталья Поклонская Егор Жуков гости: Наталья Поклонская, Егор Жуков

Н.Поклонская: Государство создает инструменты насильственного подавления людей, которые совершают преступления.
Е.Жуков: Завтра будет считаться преступлением — воздухом дышать, понимаете?
Н.Поклонская: Не нагоняйте паники, Егор…

5 188 6 57824 05.02
#слушать 41:44 8читать ;смотреть $скачать 9.6 МБ
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Убитый, оказывается сам виноват В ИГИЛ(*) геев сбрасывали с крыш зданий, со связанными руками, а нацисты бросали их в концлагеря. Неужели мы хотим быть в одном ряду?..

5 34 6 6458 07.02
Kпреступление, события, общество
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Альтернатива путинским поправкам: первый «пакет» представлен «Яблоко» предлагает сократить власть президента, расширить возможности парламента и обеспечить независимость судебной власти…

5 174 6 33155 08.02
Kобщество, политика, конституция, власть, путин, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Всё-таки Сандерс? Напугать он может только тех, кто переживает о том, что радикальный кандидат от демократов проиграет Трампу осенью…

5 29 6 6019 07:33
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению…

5 42 6 19001 05.02
Kголунов, общество, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Главный враг — аптека за углом Но такой ход мысли властям не интересен. Он мешает выставлять напоказ свою заботу о народе. Властные пустышки с ценовой чесоткой. Вколоть бы вам всем укол свободных выборов…

5 36 6 7952 06.02
Kцены, государство, власть, общество, мнения
Блоги

Василий Куксов, фигурант дела «Сети»: Мою жизнь растоптали Следователь мне еще в середине следствия говорил, что этот процесс будет показательным, — вас посадят, чтобы другим неповадно было. Антифашистам, анархистам. Чтобы не собирались, не кучковались…

5 273 6 64278 11.02
Kобщество, политика, суды, события

Популярное за неделю

Новости

ФСБ потребовала ключи шифрования у крупнейших российских сайтов Это происходило во время летних московских протестов…

5 4 6 13356
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Слово, которое на букву «х» из трех букв, если еще к нему добавить слово «вам», то в него поместилось бы все представление власти о правах и свободах так называемого народа…

5 49 6 120906 05.02
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование

3217114
«Преступления страсти»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3280 09.02
Блоги

+ «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину Ранее в программе «Вечерний Ургант» прозвучала шутка о снижении требований к космонавтам…

5 98 6 225513 06.02
8читать ;смотреть
Kобщество, рогозин, тв, юмор, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Совершенно потрясающая картина путинской действительности. На одном конце — Тимченко и 20 миллиардов рублей бюджетных денег, а на другом — фирма «Мартышка» И уровень инженерной неграмотности…

5 92 6 103630 08.02
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8324934
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4369464

Сегодня в эфире