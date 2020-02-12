В Таиланде готовят кодекс поведения для телеканалов во время чрезвычайных происшествий

Его обещают закончить за три недели.

Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям провела срочное совещание с операторами цифрового телевидения, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную прессу. Там было сказано, что новый кодекс составят в сотрудничестве с полицией, департаментом психического здоровья и силовыми органами.

Власти уверяют, что не собираются запрещать прямую трансляцию чрезвычайных событий, но какие-то ограничения всё же будут введены. Их определят на следующих совещаниях.

О необходимости новых правил стали говорить в начале недели. Полиция обвинила журналистов в том, что те мешали проведению операции по устранению человека, который держал заложников в торговом центре. Там утверждали, что прямая трансляция ставила под угрозу жизни людей.

Речь идёт о событиях, которые проходили в минувшую субботу в городе Накхонратчасима на юге страны. 32-летний военнослужащий Чакрапант Тхомма застрелил троих сослужившев, а затем на украденном автомобиле поехал в торговый центр, где открыл стрельбу по его посетителям. В итоге погибли двадцать девять человек. Сам нападавший также убит.

Сейчас тайские законы ограничивают только те трансляции, которые ставят под угрозу государственную безопасность или нарушают общественную нравственность.