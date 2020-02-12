Канадский защитник Сент Луиса Джей Боумистер перенес сердечный приступ во время матча его команды против Анахайма

Хоккеист доставлен в больницу, а встреча отменена.

В середине первого периода 36-летний Боумистер, находясь на скамейке, потерял сознание. Защитник после своей смены собирался выпить воды, но в этот момент стал медленно падать.

К счастью, благодаря оперативной реакции партнеров и медицинского персонала врачам «Анахайма» и докторам арены удалось стабилизировать Джея. Позднее выяснилось, что хоккеист перенес сердечный приступ.

Боумистр был доставлен в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. Отмечается, что по прибытии туда канадец находился в сознании и сейчас проходит дальнейшее медобследование.

В этом сезоне Боумистер принял участие в 57 матчах. Всего за карьеру в НХЛ на его счету более 1200 проведенных игр.

Добавим, что матч между хоккеистами Анахайма и Сент Луиса был отменён и перенесен на более поздний срок.