В России официально больше нет заболевших коронавирусом

Два пациента из Китая выписаны из больниц. Одному из них руководство больницы, где китаец лечился, подарило витамины.

Следом за китайской студенткой, выписанной вчера из больницы в Тюмени, так же поступили и с её соотечественником, который лежал в инфекционном медучреждении Читы. Медики в конце января нашли у обоих коронавирус. Болезнь проходила в лёгкой форме и теперь эти люди здоровы, уверяют врачи. Анализы показали отрицательный результат на коронавирусную инфекцию. Главный врач инфекционной больницы Читы Сергей Юрчук сообщил, что пациент из Китая прошёл полный курс лечения, он полностью вылечился и не представляет опасности для окружающих. По словам главврача при выписке Ван Юньбинь поблагодарил персонал больницы, а ему подарили витамины и пожелали внимательно относиться к своему здоровью, сообщили в пресс-службе Минздрава Забайкалья. Замечу, что в начале месяца китаец жаловался на условия лечения и содержания в больнице. Он в частности рассказал, что у него и семьи взяли кровь на анализы шесть раз, но ни одного результата так и не дали, приводил слова пациента портал chita.ru. После этого в палату к нему даже приходил министр здравоохранения Забайкалья. Жена и двухлетняя дочь гражданина Китая ещё несколько дней останутся под наблюдением врачей.

Тем временем в Китае коронавирус унёс жизни больше тысячи ста человек. Число заражённых приближается к 45-ти тысячам.