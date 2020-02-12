В Демократической партии США обостряется конкуренция перед президентскими выборами

В ходе праймериз в Нью-Гэмпшире победу одержал сенатор Берни Сандерс – у него 26% голосов. Бывший мэр Саут-Бенда Пит Бутиджич набрал 24%. Бывший вице-президент США Джон Байден всего лишь 8 процентов и он на пятом месте. Впрочем, Байден сказал, что все еще может измениться.

Что касается Республиканской партии, то там безоговорочный лидер Дональд Трамп. В Нью-0Гэмпшире он набрал более 85% голосов.

Напомним, — президентские выборы в США должны состояться 3 ноября. Сейчас идет отбор делегатов, которые на предстоящих съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.