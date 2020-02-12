Z Архив новостей новости
5 6 6 476
09:33, 12 февраля 2020

Госдума сегодня должна обсудить несколько законопроектов об упрощении процесса получения российского гражданства

Документы будут рассматриваться во втором чтении. Согласно одному из них, граждане Белоруссии и Украины могут быть признаны носителями русского языка без собеседования. При этом у них на территории России должны постоянно проживать прямые родственники.
Еще один законопроект направлен на сокращение с 6 до трех месяцев срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 февраля Поздравить…

5 238 6 8296 07.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Диктатор, вернувшийся с холода Лукашенко – диктатор. В его стране пропали его политические противники. И, тем не менее, при таком прошлом, он определенно движется в сторону Запада, выходит из изоляции…

5 106 6 43844 05.02
Kбелоруссия, сша, рф, лукашенко, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Умка» опять сбойнула Лучше было вообще не участвовать в голосовании, если нет кандидата, который представляет ценностей свободы, демократии, прав человека и силы закона…

5 93 6 11921 05.02
Kполитика, общество, власть, мнения
Интервью Интервью

Павел Данилин гость: Павел Данилин политолог, директор Центра политического анализа

Дебаты. Поправки к Конституции Очевидно, ЕСПЧ не просто превышает свои полномочия, а учит нас, как нам правильно писать Конституцию. То есть опять же он замахивается на право нашего народа как суверена, он замахивается на наш Основной закон…

5 138 6 13796 08.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kконституция, рф, политика, власть, дебаты, видео, передачи
Блоги

Станислав Белковский

Ваши вопросы к программе «Время Белковского» собираем здесь Два, которые автор-ведущий программы сочтет лучшими, получат статус «бриллиантового» и «рубинового» вопросов соответственно. Ответы на них прозвучат в ближайшем выпуске…

5 104 6 10470 06.02
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Следует ли называть действия агрессора превентивной войной? Оправдывать сталинских убийц за то, что они творили при бомбардировках Хельсинки или в катынских лагерях столь же дико, как находить аргументы в пользу действий гитлеровцев во время войн во Франции и Югославии…

5 220 6 29825 07.02
Kистория, вторая мировая, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Зубкова освободили. Аксёнов победил? Аксенова можно критиковать или хвалить, но надо отдать ему должное и могу лично подтвердить, что здесь, в Крыму, можно высказывать довольно жёсткие и критичные позиции, что не всегда встретишь в других российских регионах…

5 43 6 6847 11.02
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Камень примирения За несколько километров до мемориала возвышается огромное здание Меги, куда добраться из города проще простого – а вот к Маске Скорби общественный транспорт не ходит, на машине можно подъехать, а на автобусе нет…

5 83 6 13499 09.02
Kобщество, политика, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 423 6 75799 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Интервью Условно ваш

Наталья Поклонская Егор Жуков гости: Наталья Поклонская, Егор Жуков

Н.Поклонская: Государство создает инструменты насильственного подавления людей, которые совершают преступления.
Е.Жуков: Завтра будет считаться преступлением — воздухом дышать, понимаете?
Н.Поклонская: Не нагоняйте паники, Егор…

5 188 6 57824 05.02
#слушать 41:44 8читать ;смотреть $скачать 9.6 МБ
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Убитый, оказывается сам виноват В ИГИЛ(*) геев сбрасывали с крыш зданий, со связанными руками, а нацисты бросали их в концлагеря. Неужели мы хотим быть в одном ряду?..

5 34 6 6458 07.02
Kпреступление, события, общество
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Альтернатива путинским поправкам: первый «пакет» представлен «Яблоко» предлагает сократить власть президента, расширить возможности парламента и обеспечить независимость судебной власти…

5 174 6 33155 08.02
Kобщество, политика, конституция, власть, путин, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Всё-таки Сандерс? Напугать он может только тех, кто переживает о том, что радикальный кандидат от демократов проиграет Трампу осенью…

5 29 6 6019 07:33
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению…

5 42 6 19001 05.02
Kголунов, общество, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Главный враг — аптека за углом Но такой ход мысли властям не интересен. Он мешает выставлять напоказ свою заботу о народе. Властные пустышки с ценовой чесоткой. Вколоть бы вам всем укол свободных выборов…

5 36 6 7952 06.02
Kцены, государство, власть, общество, мнения
Блоги

Василий Куксов, фигурант дела «Сети»: Мою жизнь растоптали Следователь мне еще в середине следствия говорил, что этот процесс будет показательным, — вас посадят, чтобы другим неповадно было. Антифашистам, анархистам. Чтобы не собирались, не кучковались…

5 273 6 64278 11.02
Kобщество, политика, суды, события

Популярное за неделю

Новости

ФСБ потребовала ключи шифрования у крупнейших российских сайтов Это происходило во время летних московских протестов…

5 4 6 13356
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Слово, которое на букву «х» из трех букв, если еще к нему добавить слово «вам», то в него поместилось бы все представление власти о правах и свободах так называемого народа…

5 49 6 120906 05.02
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование

3217114
«Преступления страсти»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3280 09.02
Блоги

+ «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину Ранее в программе «Вечерний Ургант» прозвучала шутка о снижении требований к космонавтам…

5 98 6 225513 06.02
8читать ;смотреть
Kобщество, рогозин, тв, юмор, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Совершенно потрясающая картина путинской действительности. На одном конце — Тимченко и 20 миллиардов рублей бюджетных денег, а на другом — фирма «Мартышка» И уровень инженерной неграмотности…

5 92 6 103630 08.02
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8324934
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4369464

Сегодня в эфире