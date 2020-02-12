Госдума сегодня должна обсудить несколько законопроектов об упрощении процесса получения российского гражданства

Документы будут рассматриваться во втором чтении. Согласно одному из них, граждане Белоруссии и Украины могут быть признаны носителями русского языка без собеседования. При этом у них на территории России должны постоянно проживать прямые родственники.

Еще один законопроект направлен на сокращение с 6 до трех месяцев срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России.