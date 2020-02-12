В штате Нью-Гэмпшир завершается подсчет голосов после первого этапа праймериз

У демократов сменился лидер.

На внутрипартийных выборах кандидата в президенты от демократической партии побеждает сенатор-социалист Берни Сандерс. Сейчас, когда подсчитаны почти все бюллетени, он набрал двадцать шесть процентов голосов, — сообщает американский телеканал «Си-Эн-Эн». Его ближайший преследователь Саут-Бэнд Пит Буттиджич, набирает только двадцать четыре процента. За ними уже с более значительным отрывом идут сенаторы Эми Клобушар и Элизабет Уоррен. Бывший вице-президент США Джо Байден, которого американская пресса называла одним из фаворитов этих праймериз, занимает только пятое место, набрав около восьми процентов голосов.

Если у демократов в общей сложности пять человек получили право отправить делегатов на партийный съезд, который окончательно выберет кандидата, то у республиканцев их только двое, — действующий президент Дональд Трамп и сенатор-либертарианец Билл Уэлд. При этом, от имени главы Белого дома поедут пятьдесят девять представителей из шестидесяти.

Первые праймериз проходят именно в Нью-Гэмпшире, поскольку его называют «штатом-барометром»: как правило, в среднем по стране избиратели голосуют примерно так же, как в этом штате.