Международный кинофестиваль Берлинале отмечает 70-летний юбилей

В его программе представлено 340 фильмов. За главный большой приз – «Золотого медведя», будут бороться 18 картин из 18 стран. В этом году в столице Берлина будут показаны 7 фильмов, созданных с участием российских и советских режиссеров и продюсеров.

В программе Берлинале будет показано шесть фильмов российских режиссеров и одна советская картина. В главном конкурсе представлена лента «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель. Картине было отказано в прокатном удостоверении в России. Другой фильм того же проекта «Дау. Денегерация» Ильи Хржановского и Ильи Пермякова будет показан в театре «Берлинер Фестшпиле» в программе «Berlinale Special». В этой же программе можно будет посмотреть фильм Олега Сенцова «Номера», поставленный режиссером дистанционно в период тюремного заключения в России.

В программе «Форум» пройдет премьера картины «Город уснул» Марии Игнатенко. Документальную ленту «Котлован» Андрея Грязева можно будет увидеть в программе «Панорама».

В торжественной программе «Berlinale Special Gala» будет представлен фильм Вадима Перельмана «Уроки персидского». Кроме того, в конкурсе короткометражных картин «Berlinale Shorts» будет участвовать фильм Саши Свирского «Мой галактический близнец Галактион». Картина советского режиссера Александра Медведкина «Счастье» будет показана в программе «Форум 50».

Председателем жюри Берлинале избран английский актёр, лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль и ряда других престижных наград Джереми Джон Айронс.