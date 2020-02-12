В Забайкалье пациент с коронавирусом выздоровел и выписан из больницы

Врачи выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья. Об этом сообщили журналистам в среду в Ситуационном центре Забайкальского края.

В конце января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом — у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.