Z Архив новостей новости
5 1 6 58
07:32, 12 февраля 2020

В Забайкалье пациент с коронавирусом выздоровел и выписан из больницы

Врачи выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья. Об этом сообщили журналистам в среду в Ситуационном центре Забайкальского края.
В конце января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом — у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 февраля Поздравить…

5 238 6 8240 07.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Диктатор, вернувшийся с холода Лукашенко – диктатор. В его стране пропали его политические противники. И, тем не менее, при таком прошлом, он определенно движется в сторону Запада, выходит из изоляции…

5 106 6 43498 05.02
Kбелоруссия, сша, рф, лукашенко, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Умка» опять сбойнула Лучше было вообще не участвовать в голосовании, если нет кандидата, который представляет ценностей свободы, демократии, прав человека и силы закона…

5 93 6 11786 05.02
Kполитика, общество, власть, мнения
Интервью Интервью

Павел Данилин гость: Павел Данилин политолог, директор Центра политического анализа

Дебаты. Поправки к Конституции Очевидно, ЕСПЧ не просто превышает свои полномочия, а учит нас, как нам правильно писать Конституцию. То есть опять же он замахивается на право нашего народа как суверена, он замахивается на наш Основной закон…

5 138 6 13735 08.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kконституция, рф, политика, власть, дебаты, видео, передачи
Блоги

Станислав Белковский

Ваши вопросы к программе «Время Белковского» собираем здесь Два, которые автор-ведущий программы сочтет лучшими, получат статус «бриллиантового» и «рубинового» вопросов соответственно. Ответы на них прозвучат в ближайшем выпуске…

5 104 6 10459 06.02
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Коронавирус обвалил нефть? Механизм такой: эпидемия и меры по борьбе с ней замедляют китайскую экономику, ключевого потребителя нефти, спрос и прогноз спроса снижаются, снижая цену. При этом американский фондовый рынок в январе практически плоский…

5 49 6 29380 05.02
Kэпидемии, нефть, экономика, китай, сша, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Следует ли называть действия агрессора превентивной войной? Оправдывать сталинских убийц за то, что они творили при бомбардировках Хельсинки или в катынских лагерях столь же дико, как находить аргументы в пользу действий гитлеровцев во время войн во Франции и Югославии…

5 220 6 29765 07.02
Kистория, вторая мировая, политика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Зубкова освободили. Аксёнов победил? Аксенова можно критиковать или хвалить, кому как нравится, но надо отдать ему должное и могу лично подтвердить, что здесь, в Крыму, можно высказывать довольно жёсткие и критичные позиции, что не всегда встретишь в других российских регионах. Может на материке надо поучиться этому?..

5 40 6 6094 11.02
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Камень примирения За несколько километров до мемориала возвышается огромное здание Меги, куда добраться из города проще простого – а вот к Маске Скорби общественный транспорт не ходит, на машине можно подъехать, а на автобусе нет…

5 83 6 13478 09.02
Kобщество, политика, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 421 6 75764 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Интервью Условно ваш

Наталья Поклонская Егор Жуков гости: Наталья Поклонская, Егор Жуков

Н.Поклонская: Государство создает инструменты насильственного подавления людей, которые совершают преступления.
Е.Жуков: Завтра будет считаться преступлением — воздухом дышать, понимаете?
Н.Поклонская: Не нагоняйте паники, Егор…

5 188 6 57793 05.02
#слушать 41:44 8читать ;смотреть $скачать 9.6 МБ
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Убитый, оказывается сам виноват В ИГИЛ(*) геев сбрасывали с крыш зданий, со связанными руками, а нацисты бросали их в концлагеря. Неужели мы хотим быть в одном ряду?..

5 34 6 6452 07.02
Kпреступление, события, общество
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Альтернатива путинским поправкам: первый «пакет» представлен «Яблоко» предлагает сократить власть президента, расширить возможности парламента и обеспечить независимость судебной власти…

5 173 6 33114 08.02
Kобщество, политика, конституция, власть, путин, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Владимир Путин против государства российского Когда все закончится – не останется ни одной структуры, обладающей хоть какой-то легитимностью. Все придется начинать с нуля, хаос представляется почти неизбежным…

5 334 6 180694 05.02
Kпутин, рф, власть, политика, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Извинения заблудились Наша особенность в том, что мы никогда не извиняемся. А если делаем это, то с такой неохотой и так фальшиво, словно извинения равны унижению…

5 42 6 18988 05.02
Kголунов, общество, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Главный враг — аптека за углом Но такой ход мысли властям не интересен. Он мешает выставлять напоказ свою заботу о народе. Властные пустышки с ценовой чесоткой. Вколоть бы вам всем укол свободных выборов…

5 36 6 7938 06.02
Kцены, государство, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

ФСБ потребовала от интернет-сервисов доступа к данным и переписке пользователей Это произошло во время летних протестов в Москве

5 2 6 5100
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Слово, которое на букву «х» из трех букв, если еще к нему добавить слово «вам», то в него поместилось бы все представление власти о правах и свободах так называемого народа…

5 48 6 120473 05.02
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование

3217114
«Преступления страсти»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3238 09.02
Блоги

+ «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину Ранее в программе «Вечерний Ургант» прозвучала шутка о снижении требований к космонавтам…

5 98 6 225216 06.02
8читать ;смотреть
Kобщество, рогозин, тв, юмор, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Совершенно потрясающая картина путинской действительности. На одном конце — Тимченко и 20 миллиардов рублей бюджетных денег, а на другом — фирма «Мартышка» И уровень инженерной неграмотности…

5 92 6 103172 08.02
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8324836
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4369395

Сегодня в эфире