На Ямале сегодня переведут школы в ряде городов и районов на дистанционное обучение

Салехард, Новый Уренгой, ряд других населённых пунктов — школьники там не будут ходить на учёбу неделю, а возможно дольше. В Ямало-Ненецком автономном округе бушует ОРВИ и грипп. В основном им болеют дети от семи до 14 лет, говорят власти. Растет число заболевших пневмонией. За прошлую неделю медики выявили почти 90 случаев, больше половины — дети. По этой причине ученики продолжат обучение дома, консультируясь с педагогами по мобильному телефону или в соцсетях. Ямало-Ненецкий округ далеко не первый, где ввели карантин в учебных заведениях. То же самое в Курганской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях, Смоленске, Липецке, Тобольске. Уже неделю не учатся школьники в Ульяновской области. Причём в приказе чиновников по данным местного портала 73online.ru упоминался и коронавирус, но закрыли школы из-за гриппа и ОРВИ, а не нового типа пневмонии. По этой же причине перестали работать некоторые школы и детские сады в Крыму.

В Москве карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ столичные власти не вводили.