В штате Нью-Гэмпшир завершились первичные выборы Демократической партии в рамках президентской кампании 2020 года

В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первичные выборы Демократической партии в рамках президентской кампании 2020 года. В гонке участвуют 11 претендентов.

Праймериз проводит избирательная комиссия штата в виде тайного голосования. Участвовать в нем вправе как зарегистрированные

сторонники партии, так и избиратели без определенной партийной принадлежности. По результатам распределяются голоса делегатов, которые затем будут выбирать кандидата в президенты на финальном общенациональном съезде партии. Он пройдет в июле в штате Висконсин. Первые этапы внутрипартийных выборов важны, поскольку позволяют определить лидеров гонки, а также — тех, кому нет смысла продолжать участие в борьбе. Тон дальнейшему ходу кампании задается именно в Нью-Гемпшире, а также в Айове, где на прошлой неделе прошли кокусы – закрытые собрания избирателей, на которых обсуждаются кандидаты и проводится открытое голосование. Там бывший вице-президент Джо Байден, ранее лидировавший по всем опросам общественного мнения, занял лишь четвертое место, уступив экс-мэру города Саут-Бенд Питу Буттиджичу и сенаторам от штатов Вермонт и Массачусетс Берни Сандерсу и Элизабет Уоррен.

После подсчета 40% бюллетеней лидируют сенатор Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич – у них 28 и 23 процента голосов соответственно. Бывший вице-президент США Джо Байден, которого ранее называли лидером предвыборной гонки демократов не смог заручиться поддержкой ни одного депутата в штате Нью-Гэмпшир. Для этого ему нужно было набрать не менее 15% голосов.

Из гонки выбыли сразу два демократа – сенатор Майкл Беннет и бизнесмен Эндрю Янг. Еще один претендент – экс-губернатор штата Массачусетс вскоре решит, будет ли продолжать предвыборную борьбу.