Покупка Сбербанка поможет российскому правительству оплатить социальные обещания президента

Как пишут «Ведомости», таким образом камбин обойдет «бюджетное правило» и потратит накопленные в ФНБ нефтегазовые доходы на социальные выплаты.

Законопроект содержит порядок продажи акций и условия этой сделки, — заявили в Минфине. Она нужна, чтобы избежать конфликта интересов в деятельности ЦБ, который появляется, цитирую, «при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа’, конец цитаты. В ведомстве считают, что этот шаг обеспечит равноудаленность регулятора от всех участников рынка и позволит снять вопросы в отношении этой проблемы.

Центробанку сейчас принадлежат пятьдесят плюс одна акция Сбербанка. Регулятор уверяет, что его доля будет приобретёна за счет Фонда Национального Благосостояния. РБК оценивает стоимость этих активов почти в три триллиона рублей. При этом, в Банке России отметили, что активы продадут по рыночной цене и значительная часть этих денег вернётся в бюджет.

По расчетам Минфина, увеличение социальных выплат о которых в своем послании Федеральному собранию говорил Владимир Путин, в ближайшие годы обойдется бюджету в 4 триллиона рублей.