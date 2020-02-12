Во время летних протестов в Москве ФСБ потребовала ключи для дешифровки переписки у десятка интернет-компаний. Как пишет «Медуза» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, соответствующие письма, в частности, получили «Авито», Rutube, российское сообщество IT-специалистов «Хабрахабр» и другие. Согласно действующему закону, за отказ предоставить ключи, сайты могут быть заблокированы. Подобный механизм применяли при попытке закрыть доступ к мессенджеру Telegram.
2020-02-12T06:31:00+03:00
2020-02-12T06:56:22+03:00
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06:31, 12 февраля 2020
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Зубкова освободили. Аксёнов победил? Аксенова можно критиковать или хвалить, кому как нравится, но надо отдать ему должное и могу лично подтвердить, что здесь, в Крыму, можно высказывать довольно жёсткие и критичные позиции, что не всегда встретишь в других российских регионах. Может на материке надо поучиться этому?..