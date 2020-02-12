Во время летних протестов в Москве ФСБ потребовала ключи для дешифровки переписки у десятка интернет-компаний. Как пишет «Медуза» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, соответствующие письма, в частности, получили «Авито», Rutube, российское сообщество IT-специалистов «Хабрахабр» и другие. Согласно действующему закону, за отказ предоставить ключи, сайты могут быть заблокированы. Подобный механизм применяли при попытке закрыть доступ к мессенджеру Telegram.