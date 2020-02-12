Прокуратура Махачкалы отказалась возбуждать дело о дискриминации из-за запрета женщинам посещать бассейн. Речь идет о самом большом подобном комплексе на Северном Кавказе. Как пишет «МБХ медиа», дело не завели, так как в действиях администрации бассейна не нашли прямого умысла, направленного на ущемление прав женщин. Одновременно с этим надзорное ведомство потребовало, чтобы нарушения были устранены.