Прокуратура Махачкалы отказалась возбуждать дело о дискриминации из-за запрета женщинам посещать бассейн. Речь идет о самом большом подобном комплексе на Северном Кавказе. Как пишет «МБХ медиа», дело не завели, так как в действиях администрации бассейна не нашли прямого умысла, направленного на ущемление прав женщин. Одновременно с этим надзорное ведомство потребовало, чтобы нарушения были устранены.
2020-02-12T06:16:00+03:00
2020-02-12T06:20:49+03:00
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06:16, 12 февраля 2020
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Зубкова освободили. Аксёнов победил? Аксенова можно критиковать или хвалить, кому как нравится, но надо отдать ему должное и могу лично подтвердить, что здесь, в Крыму, можно высказывать довольно жёсткие и критичные позиции, что не всегда встретишь в других российских регионах. Может на материке надо поучиться этому?..