Сегодня в итальянской Антерсельве открывается Чемпионат мира по биатлону

«Всё, что есть, которое более-менее двигается и стреляет, их и собрали на чемпионат мира» — так прокомментировал состав нашей сборной известный в прошлом биатлонист и тренер Владимир Аликин. Действительно, окончательная заявка команды была обнародована всего три дня назад. И оптимизма болельщикам не добавила. Лидеры команды – все те же. Но и они в нынешнем сезоне достойных результатов не показывают. И унизительный антирекорд — 26 гонок без подиумов российских биатлонистов – наглядное тому подтверждение.

Всего на первенстве планеты будет разыграно 12 комплектов медалей. Причем, Первый канал планирует показать в прямом эфире сразу шесть гонок. Первый старт – уже завтра, когда у биатлонистов пройдет смешанная эстафета.

Завершится Чемпионат мира по биатлону 23 февраля.