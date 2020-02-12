В НАТО сегодня стартует двухдневная встреча министров обороны стран-членов альянса

Одной из основных тем переговоров станет комплекс оборонительных мер, который блок намерен принять в связи с тем, что Россия разрабатывает ракеты, создание которых запрещал ДРСМД.

О России в Брюсселе говорят много. На пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга он сам затронул эту тему, вопросы ему задавали и иностранные журналисты. Россия упоминалась в контексте последствий расторжения ДРСМД и в контексте ситуации в Сирии. Сам генеральный секретарь альянса сообщил, что, хотя страны-члены блока попрежнему придерживаются позиции о необходимости разоружения и контроля за этой сферой, они собираются согласовать сбалансированный пакет оборонительных мер в отношении России. Ведь именно она, согласны все участники НАТО, нарушила условия соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Оружие, из-за которого ДРСМД прекратил свое существование, — это лишь один из вызовов со стороны России, перед лицом которых стоит НАТО, отметил Столтенберг. Причем, по его словам, Альянс уже принимает ответные действия. Новый пакет мер, утверждает он, не будет зеркальным. В альянсе не планируют размещать в Европе ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками, но будут работать над повышением своей обороноспособности.

Россия также обвиняла США в нарушении ДРСМД. В августе Соединенные Штаты в одностороннем порядке покинули договор.