Руководители российских нефтяных компаний соберутся сегодня на совещании у министра энергетики Александра Новака

Руководители российских нефтяных компаний, как ожидается, соберутся сегодня на совещании у министра энергетики Александра Новака. На повестке дня — сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи во втором квартале на 600 тысяч баррелей в сутки, а в целом текущее сокращение продлить до конца года. Причиной стала

вспышка коронавируса в Китае, которая на опасениях падения спроса обрушила цены на нефть примерно на 20%. Россия предложение не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

Нынешнее соглашение действует с января 2017 года. Экспортеры заключили его из-за пятикратного падения цен на нефть, затем несколько раз продлевали. Сделка предполагает снижение нефтедобычи государствами, не входящими в организацию стран – экспортеров нефти, на 1,7 миллиона баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года. На долю России приходится 300 тысяч баррелей.

Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна определиться на министерских встречах альянса, которые планируются 5-6 марта в Вене.