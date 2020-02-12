Верховный суд Крыма отменил арест владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова

Ранее за него вступался глава полуострова.

Владельца парка львов отпустили из СИЗО, теперь мера пресечения заключается в запрете определенных действий. То есть ему нельзя выходить из дома по ночам и встречаться с людьми, связанными с делом, — пишет «Новая газета».

Также Олега Зубкова обязали приходить в суд по требованию. Ранее именно из-за его неявки предыдущая инстанция решила поместить бизнесмена под стражу. Он несколько раз не пришел на заседания. Один из них, — поскольку был в Москве на совещании в Министерстве экономического развития, где в тот момент определяли судьбу парка «Тайган», — сообщает агентство «Интерфакс».

Зубкова обвиняют в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Это произошло в результате инцидента, который случился летом 2018-ого года. Обвинители утверждают, что тогда лев покусал туристку из Кирова, которая подошла с ним сфотографироваться. В парке в свою очередь заявляли, что в тот момент клиентка трепала зверя за гриву и была в нетрезвом состоянии.

Парк «Тайган» работает с 2012-ого года. Там живут более двух с половиной тысяч питомцев. Сейчас он закрыт до устранения всех нарушений.