Федеральная судебная палата Германии выпустила новый приказ об аресте гражданина, подозреваемого в убийстве Хангошвили

Германская Федеральная судебная палата выпустила новый приказ об аресте в отношении российского гражданина, подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили. Это означает, что дело официально переведено в ранг государственного преступления.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung совместно с двумя телеканалами сообщила, что арестованный идентифицирован как Вадим Красиков. Он был доставлен из Берлина в федеральную прокуратуру, расположенную в городе Карлсруэ, для оглашения решения судебной палаты ФРГ. Официально Красиков подозревается в убийстве гражданина России и Грузии Зелимхана Хангошвили, которого прокуратура ведет под другим именем, а также в нарушении закона об оружии. Против него собраны достаточные улики, доказывающие участие в преступлениях.

Прежний приказ об аресте берлинского суда будет аннулирован. Формально для подозреваемого ничего не изменится. Вадим Красиков будет оставлен в следственном изоляторе. Однако запрос генерального прокурора ФРГ в судебную палату на изменение приказа об аресте означает лишь одно: речь идет не о простом убийстве, а о преступлении против суверенного государства – а именно, Германии. В его совершении подозреваются также госорганы Российской Федерации и Чеченской республики как ее составной части. Многочисленные улики указывают на возможное участие российской стороны в заказном убийстве. Вадим Красиков пока отказывается от показаний.

Канцлер ФРГ подчеркнула во время переговоров в России, что акт государственного терроризма может привести к тяжелым последствиям для германско-российских отношений.