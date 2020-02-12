С космодрома Восточный в этом году не проведут ни одного пуска по федеральной программе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, один из пяти запланированных стартов отложен на 2021 год, остальные четыре будут выполнены по коммерческой программе. Речь идет о доставке на орбиту британских спутников связи OneWeb. Российский метеорологический аппарат «Метеор» не успевают изготовить к назначенному сроку, поэтому старт перенесен.

Всего за почти 4 года с космодрома были выполнены пять запусков, один из которых завершился аварией.