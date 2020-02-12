Компания Boeing в прошедшем году не получила ни одного заказа на новые самолеты

По сведениям телеканала CNBC, авиапроизводитель передал клиентам лишь 13 лайнеров в рамках контрактов, заключенных ранее. В тоже время главный конкурент американской корпорации на мировом рынке – европейский Airbus получил заказы почти на 300 новых самолетов.

Boeing впервые с 1997 года закончила год с убытком. Такие результаты связаны с проблемами вокруг лайнеров 737 МАХ, чья эксплуатация была приостановлена во всем мире после двух катастроф с участием лайнеров этого типа.