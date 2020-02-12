Как следует из сообщения на сайте ведомства, сети медицинских центров рекламировали базовые медицинские процедуры как средство обнаружения и лечения новой инфекции, распространяемой из Китая. Такие дорогостоящие предложения в ФАС посчитали попыткой ввести в заблуждение потенциальных пациентов. Организации во избежание административной ответственности должны сообщить потребителям о недостоверности этой информации.
Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек. Заражены более 40 тысяч.
Ряд столичных клиник, предлагавших диагностировать коронавирус на рентгене, получили предупреждение от ФАС
Как следует из сообщения на сайте ведомства, сети медицинских центров рекламировали базовые медицинские процедуры как средство обнаружения и лечения новой инфекции, распространяемой из Китая. Такие дорогостоящие предложения в ФАС посчитали попыткой ввести в заблуждение потенциальных пациентов. Организации во избежание административной ответственности должны сообщить потребителям о недостоверности этой информации.