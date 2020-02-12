Ряд столичных клиник, предлагавших диагностировать коронавирус на рентгене, получили предупреждение от ФАС

Как следует из сообщения на сайте ведомства, сети медицинских центров рекламировали базовые медицинские процедуры как средство обнаружения и лечения новой инфекции, распространяемой из Китая. Такие дорогостоящие предложения в ФАС посчитали попыткой ввести в заблуждение потенциальных пациентов. Организации во избежание административной ответственности должны сообщить потребителям о недостоверности этой информации.

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек. Заражены более 40 тысяч.