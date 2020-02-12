ФСБ потребовала от интернет-сервисов доступа к данным и переписке пользователей

Соответствующее право спецслужбе дает так называемый «закон Яровой», однако требования к компаниям она начала выдвигать только прошлым летом – во время массовых протестов в Москве – отмечает «Медуза». ФСБ запросила ключи для дешифровки переписки у десятка сайтов, в том числе «Авито», Rutube и «Хабра».

The Bell отмечает, что письмо подписано сотрудником по фамилии Михайлов. Вероятно, это начальник 12 центра ФСБ, курирующего в том числе систему прослушки и контроля переписки.