Вашингтон рассчитывает на прогресс на переговорах с Москвой по СНВ

Выступая в Атлантическом совете советник американского президента по нацбезопасности Роберт О’Брайан отметил, что Россию и Китай могут подтолкнуть к диалогу капиталовложения властей США в военную сферу, а также выход страны из договора по РСМД. Чиновник также признал, что Пекин до сих пор воздерживается от участия в этих переговорах, так как гораздо больше готов к гонке вооружений, чем Кремль.

Накануне Дональд Трамп представил бюджет, который предполагает существенное увеличение расходов на ядерный арсенал и 700 миллионов долларов на сдерживание России. Последний договор, ограничивающий гонку вооружений между странами, истекает через год.