Президент Палестины готов начать переговоры с Израилем

Выступая перед Советом безопасности ООН Махмуд Аббас сказал, что процесс может быть запущен при условии участия в нем России, США, ООН и Евросоюза. При этом он в очередной раз отметил, что урегулирование палестино-израильского конфликта в рамках сделки, которую предложил «Дональд Трамп», невозможно.

Детали плана глава Белого дома обнародовал в конце января в Вашингтоне совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он предполагает в числе прочего узаконить Иерусалим в качестве неделимой столицы еврейского государства, а также распространить суверенитет Израиля над большей частью долины реки Иордан. По словам американского лидера, Палестине отошли бы земли, увеличившие ее площадь в два раза, а сама страна получила бы инвестиции для развития.