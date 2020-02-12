США на этой неделе могут объявить о сделке с талибами

Как передает телеканал CNN, это может означать начало перемирия между исламистами и силами коалиции во главе с американскими военными. В Вашингтоне предупреждают, что переговоры находятся под угрозой срыва из-за того, что не все участники движения «Талибан» (запрещено в России) согласны соблюдать условия.

Прошлой осенью Дональд Трамп решил прекратить переговоры на фоне нового теракта в Кабуле, совершенного талибами. Тогда в результате взрыва погибли 12 человек в том числе американский военный.