Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:04, 12 февраля 2020

США на этой неделе могут объявить о сделке с талибами

Как передает телеканал CNN, это может означать начало перемирия между исламистами и силами коалиции во главе с американскими военными. В Вашингтоне предупреждают, что переговоры находятся под угрозой срыва из-за того, что не все участники движения «Талибан» (запрещено в России) согласны соблюдать условия.
Прошлой осенью Дональд Трамп решил прекратить переговоры на фоне нового теракта в Кабуле, совершенного талибами. Тогда в результате взрыва погибли 12 человек в том числе американский военный.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 февраля Поздравить…

5 238 6 8190 07.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Станислав Белковский

Ваши вопросы к программе «Время Белковского» собираем здесь Два, которые автор-ведущий программы сочтет лучшими, получат статус «бриллиантового» и «рубинового» вопросов соответственно. Ответы на них прозвучат в ближайшем выпуске…

5 104 6 10430 06.02
Интервью Интервью

Павел Данилин гость: Павел Данилин политолог, директор Центра политического анализа

Дебаты. Поправки к Конституции Очевидно, ЕСПЧ не просто превышает свои полномочия, а учит нас, как нам правильно писать Конституцию. То есть опять же он замахивается на право нашего народа как суверена, он замахивается на наш Основной закон…

5 134 6 13664 08.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kконституция, рф, политика, власть, дебаты, видео, передачи
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Умка» опять сбойнула Лучше было вообще не участвовать в голосовании, если нет кандидата, который представляет ценностей свободы, демократии, прав человека и силы закона…

5 92 6 11679 05.02
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Следует ли называть действия агрессора превентивной войной? Оправдывать сталинских убийц за то, что они творили при бомбардировках Хельсинки или в катынских лагерях столь же дико, как находить аргументы в пользу действий гитлеровцев во время войн во Франции и Югославии…

5 220 6 29683 07.02
Kистория, вторая мировая, политика, мнения
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Камень примирения За несколько километров до мемориала возвышается огромное здание Меги, куда добраться из города проще простого – а вот к Маске Скорби общественный транспорт не ходит, на машине можно подъехать, а на автобусе нет…

5 83 6 13456 09.02
Kобщество, политика, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 420 6 75722 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Новости

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев не стал комментировать приговор по делу «Сети» Фадеев заявил, что является сотрудником администрации президента…

5 28 6 5118
Блоги

Митя Алешковский руководитель благотворительного проекта «Нужна Помощь.ру», фотограф, общественный деятель

Убитый, оказывается сам виноват В ИГИЛ(*) геев сбрасывали с крыш зданий, со связанными руками, а нацисты бросали их в концлагеря. Неужели мы хотим быть в одном ряду?..

5 34 6 6439 07.02
Kпреступление, события, общество
Новости

Руководство ГТРК «Камчатка» провело беседу с ведущей, которая смеялась, рассказывая о повышении соцвыплат льготникам Об этом рассказал директор камчатского филиала ВГТРК Алексей Костылев…

5 30 6 5725
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Альтернатива путинским поправкам: первый «пакет» представлен «Яблоко» предлагает сократить власть президента, расширить возможности парламента и обеспечить независимость судебной власти…

5 173 6 33066 08.02
Kобщество, политика, конституция, власть, путин, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

«За права человека» после ликвидации Возможно, первые месяцы 2020 года — последняя возможность в спокойном режиме наладить работу и накопить силы перед масштабными социальными и политическими сдвигами, на пороге которых стоит Россия…

5 29 6 5651 05.02
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Главный враг — аптека за углом Но такой ход мысли властям не интересен. Он мешает выставлять напоказ свою заботу о народе. Властные пустышки с ценовой чесоткой. Вколоть бы вам всем укол свободных выборов…

5 36 6 7903 06.02
Kцены, государство, власть, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«Сеть» — 1937 Это 37-й год в мягком варианте: вместо расстрела — многолетние сроки, вместо Тройки — имитация судебного процесса, а дело тянется месяцами, а не несколько минут. А так – абсолютно та же практика…

5 176 6 43404 10.02
Kобщество, суды, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Никакая «превентивная война» не оправдывает агрессию Агрессия сама по себе уже является тягчайшим международным преступлением – независимо от того, по каким причинам – реальным или надуманным – она осуществляется…

5 89 6 22989 11.02
Kобщество, история, политика, мнения
Блоги

Василий Куксов, фигурант дела «Сети»: Мою жизнь растоптали Следователь мне еще в середине следствия говорил, что этот процесс будет показательным, — вас посадят, чтобы другим неповадно было. Антифашистам, анархистам. Чтобы не собирались, не кучковались…

5 226 6 57421 11.02
Kобщество, политика, суды, события

Популярное за неделю

Новости

Во время летних протестов в Москве ФСБ потребовала ключи для дешифровки переписки у десятка интернет-компаний Соответствующие письма, в частности, получили «Авито», Rutube, российское сообщество IT-специалистов «Хабрахабр» и другие

5 2 6 2088
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Слово, которое на букву «х» из трех букв, если еще к нему добавить слово «вам», то в него поместилось бы все представление власти о правах и свободах так называемого народа…

5 48 6 120382 05.02
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование

3217114
«Преступления страсти»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 3212 09.02
Блоги

+ «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину Ранее в программе «Вечерний Ургант» прозвучала шутка о снижении требований к космонавтам…

5 98 6 225144 06.02
8читать ;смотреть
Kобщество, рогозин, тв, юмор, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Совершенно потрясающая картина путинской действительности. На одном конце — Тимченко и 20 миллиардов рублей бюджетных денег, а на другом — фирма «Мартышка» И уровень инженерной неграмотности…

5 92 6 103071 08.02
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8324816
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4369359

Сегодня в эфире