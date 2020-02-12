Украинский президент поручил создать программу по привлечению молодежи Донбасса

На совещании, посвященном проблеме, Владимир Зеленский отметил, что в контексте «массовой выдачи» российских паспортов на неподконтрольной Киеву территории, Украина «должна бороться» за своих граждан. Его слова приводятся на официальном сайте главы государства. В частности, должна быть разработана программа для обеспечения молодежи Донбасса документами, подтверждающими гражданство Украины. Кроме того, рассматривается возможность дистанционного обучения языку и истории страны, а также увеличение бюджетных мест в вузах для жителей Донецка и Луганска.

По данным российского МВД в прошлом году в Донбассе российское гражданство в упрощенном порядке получили около 200 тысяч человек.