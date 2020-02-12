Суд продлил меру пресечения фигурантам дела «Нового величия»

Четверо обвиняемых останутся до середины мая в СИЗО, еще трое – под домашним арестом. Об этом пишет «МБХ медиа».

Молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества. Двое фигурантов, заключившие сделку со следствием, уже осуждены, еще один уехал на Украину и объявлен в розыск.

Адвокаты настаивают на том, что показания на обвиняемых дал штатный сотрудник ФСБ, сам состоявший в «Новом величии». Именно он предложил преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, что позволило завести уголовное дело.