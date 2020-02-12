Генпрокуратура Германии выдала новый ордер на арест вероятного убийцы Зелимхана Хангошвили

Как отмечается, для самого подозреваемого формально ничего не изменится – его заново привезли на допрос, однако федеральный ордер, выданный взамен ордера районного суда Берлина официально выводит расследование на национальный уровень. Как сообщает «Дойче Велле» такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства.

Хангошвили – бывший полевой чеченский командир – был застрелен летом прошлого года. Предполагаемый убийца – мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Как говорилось в расследовании The Insider, он якобы проходил службу в спецназе ФСБ «Вымпел»,