Американский военный челнок вывел на орбиту три засекреченных спутника

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на каталог, доступный на специализированном сайте space-track.org. Впервые представитель ВВС США объявил о миссии корабля осенью прошлого года, вскоре после его приземления, однако тогда неизвестным оставалось количество аппаратов. Также информация о них отсутствовала в каталоге.

НАСА начала программу Х-37В в 1999 году, однако в 2004 она перешла в ведомство военных. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее предположил, что мини-шаттл теоретически можно использовать в качестве носителя оружия.