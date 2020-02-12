Все четыре прокурора по делу бывшего советника Трампа отказались участвовать в деле после вмешательства Минюста

Обвинение просило приговорить Роджера Стоуна к сроку от 7 до 9 лет за дачу ложных показаний Конгрессу, однако ведомство внезапно заявило о неуместности такого наказания и запросило о меньшем сроке. Как пишет издание The Hill, это вызвало вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс, так как сообщение Минюста появилось сразу после публикации в твиттере Трампа, где говорилось о несправедливом отношении к его экс-советнику. Однако глава Белого дома отверг все слухи о своих попытках оказать давление на суд.

Приговор должен быть вынесен 20 февраля. Стоун был признан виновным по всем пунктам обвинения в рамках расследования о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.