Из-за падения цен на газ в Европе «Газпром» может недосчитаться 100 миллиардов рублей

Изменение ситуации на рынке заставило компанию пересмотреть прогнозы на текущий год – пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров корпорации. При подготовке бюджета «Газпром исходил из средней стоимости экспортных поставок в 200 долларов за тысячу кубометров, однако обновленная оценка оказалась ниже примерно на 10%.

Корпорация рассчитывает, что мировой рынок газа стабилизируется в течение ближайшего года, а вслед за ним и ситуация в Европе.