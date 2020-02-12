Изменение ситуации на рынке заставило компанию пересмотреть прогнозы на текущий год – пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров корпорации. При подготовке бюджета «Газпром исходил из средней стоимости экспортных поставок в 200 долларов за тысячу кубометров, однако обновленная оценка оказалась ниже примерно на 10%.
Корпорация рассчитывает, что мировой рынок газа стабилизируется в течение ближайшего года, а вслед за ним и ситуация в Европе.
Из-за падения цен на газ в Европе «Газпром» может недосчитаться 100 миллиардов рублей
Изменение ситуации на рынке заставило компанию пересмотреть прогнозы на текущий год – пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров корпорации. При подготовке бюджета «Газпром исходил из средней стоимости экспортных поставок в 200 долларов за тысячу кубометров, однако обновленная оценка оказалась ниже примерно на 10%.