Деньги от продажи Сбербанка правительству, по некоторым данным, пойдут на выполнение социальных обещаний президента

По сведениям федеральных чиновников, на которых ссылаются «Ведомости», ЦБ начнет передачу средств в бюджет уже со следующего года. Речь идет о сумме свыше одного триллиона рублей. Газета пишет, что операция с передачей Сбербанка позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег Фонда национального благосостояния на социальные проекты.

Накануне Минфин сообщил о планах по выходу Центробанка из капитала кредитной организации. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка.