В Пензе задержанных активистов, приехавших поддержать осужденных по делу «Сети», отпустили без протоколов

Как пишет сайт «ОВД-Инфо» у трех человек, попавших в отделение, изъяли часть вещей. По некоторым данным сегодня у Представительства Пензенской области в Москве запланированы пикеты в связи с преследованием активистов. Бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов написал в своем телеграм-канале, что сотрудники центра «Э» следили за ними несколько дней подряд.

Позавчера суд вынес приговор обвиняемым в создании террористического сообщества «Сеть». Они получили сроки от 6 до 18 лет лишения свободы.