Владелец команды Леонид Федун пообещал, что клуб поможет семье скончавшегося чемпиона СССР. Об этом сообщает ТАСС.
Рейнгольд выступал за основной состав красно-белых с 1960 года. Помимо чемпионства он дважды помог «Спартаку» выиграть Кубок страны. После ухода из команды успел поиграть в воронежском «Труде» и ярославском «Шиннике».
В Москве на 78 году жизни умер бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Рейнгольд
Владелец команды Леонид Федун пообещал, что клуб поможет семье скончавшегося чемпиона СССР. Об этом сообщает ТАСС.