В Москве на 78 году жизни умер бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Рейнгольд

Владелец команды Леонид Федун пообещал, что клуб поможет семье скончавшегося чемпиона СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Рейнгольд выступал за основной состав красно-белых с 1960 года. Помимо чемпионства он дважды помог «Спартаку» выиграть Кубок страны. После ухода из команды успел поиграть в воронежском «Труде» и ярославском «Шиннике».