В Северной Македонии парламент ратифицировал протокол о вступлении в НАТО

Как сообщает Associated Press, процесс проходил в ускоренном порядке, так как нынешний состав законодательного органа будет распущен уже в конце недели. Отмечается, что единственная страна, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в альянс, стала Испания. Как ожидается, Мадрид ратифицирует документ в следующем месяце.

Сближению Северной Македонии с Евросоюзом и НАТО ранее препятствовала ситуация вокруг названия республики. Греция, однако из областей которой также называется Македонией, протестовала из-за наименования соседнего государства. Соглашение о переименовании было подписано в позапрошлом году.