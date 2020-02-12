Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки

У себя на родине, в Анголе дочь экс-президента Изабель душ Сантуш подозревается в растрате средств государственной нефтяной компании. Как сообщает Рейтер, счета были заблокированы по запросу ангольских властей.

Сантуш была уволена с поста главы совета директоров компании вскоре после того, как президентом стал Жуан Лоренсу, пообещавший бороться с коррупцией. До него лидером страны в течение 38 лет был отец Сантуш Жозе Эдуарда. На фоне преследования миллиардерша сказала, что имеет российское гражданство. Ее мать – уроженка Пензы. В МИД данными о наличии второго паспорта у Сантуш не располагают.