В России за прошедший год число осужденных за наркотики снизилось почти на четверть

Фигурантами подобных дел стали порядка 80 тысяч человек – пишет РБК со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Большинство приговоров было вынесено за приобретение и хранение запрещенных веществ, остальные – за производство и сбыт.

При этом, по статистике, годом ранее за преступления, связанные с наркотиками, осудили более 100 тысяч человек.