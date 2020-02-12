Samsung представил новые смартфоны-флагманы

Презентация премиум устройств серии Galaxy S20 прошла в Сан-Франциско. Одной из главных особенностей новых гаджетов стала камера, работающая на базе искусственного интеллекта. Всего в новой линейке три модели, самая дорогая будет доступна в России по цене в 100 тысяч рублей. Старт продаж намечен на 13 марта.

Кроме того, южнокорейский производитель представил смартфон со складывающимся экраном – Galaxy Z Flip, который можно будет купить уже в конце этой недели, а также беспроводные наушники Buds+.