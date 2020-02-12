Совбез ООН сегодня проголосует по резолюции в поддержку перемирия в Ливии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации. Сами переговоры ведутся уже несколько недель. Свое несогласие с деталями документа, в частности, выражал постпред России Василий Небензя. По его словам, Москва рассчитывает, что Совбез учтет ее позицию по этому вопросу.

Ситуация в Ливии, где с 2011 года не прекращается гражданская война, обострилась прошлой весной. Тогда фельдмаршал мятежных сил Халифа Хафатар начал наступление на Триполи, где заседает правительство, признанное ООН.