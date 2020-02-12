В Швейцарии началось расследование информации о слежке разведки США и Германии за перепиской других стран

Как написала газета The Washington Post, для этого спецслужбы с 1970-х годов сотрудничали с местной компанией – производителем шифровального оборудования Crypto AG. Фирма якобы получила миллионы долларов за то, что предоставляла доступ к сеансам засекреченной связи более чем в 120 странах мира. Отмечается, что Китая и СССР в списке пострадавших нет, так как они не пользовались услугами компании.

В начале 90-х германская разведка прекратила работу с Crypto AG. ЦРУ продало активы фирмы только в позапрошлом году.