Прокуратура Махачкалы отказалась возбуждать дело о дискриминации из-за запрета женщинам посещать бассейн

Речь идет о самом большом подобном комплексе на Северном Кавказе. Как пишет «МБХ медиа», дело не завели, так как в действиях администрации бассейна не нашли прямого умысла, направленного на ущемление прав женщин. Одновременно с этим надзорное ведомство потребовало, чтобы нарушения были устранены.

В «Анжи Арене» ранее говорили, что в спорткомплексе есть два бассейна – мужской и женский (меньшего размера). Уточнялось, что их разделили по просьбе самих посетителей.