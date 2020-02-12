Силовики задержали активистов, приехавших в Пензу, чтобы поддержать осужденных по делу «Сети»

Всего в отделениях, по данным сайта «ОВД-Инфо» находятся четыре человека. Троих из них сняли с поезда. Еще несколько человек, планировавших выйти в поддержку фигурантов, выселили из съемной квартиры. Полиция мотивировала это жалобами на шум со стороны соседей. Бывший обвиняемый по «московскому делу» Владислав Барабанов написал в своем телеграм-канале, что сотрудники центра «Э» сопровождали активистов несколько дней подряд.

Позавчера суд вынес приговор обвиняемым в создании террористического сообщества. Они получили сроки от 6 до 18 лет лишения свободы. Сегодня у Представительства Пензенской области в Москве запланированы пикеты в связи с преследованием активистов.