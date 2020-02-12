Международный Мемориал сегодня обжалует ещё два штрафа в отношении организации

Суды уже оштрафовали правозащитников более чем на 4 с половиной миллиона рублей, они оспаривают все решения.

На Международный мемориал и его руководителя Яна Рачинского составили почти 30 административных протоколов. Они касаются отсутствия маркировки иностранного агента на сайте Мемориала, проектах, которые имеют к нему отношение, или других интернет-ресурсах. Правозащитники сегодня обжалуют штрафы за отсутствие маркировки в фейсбуке Международного мемориала, а также его отделения в Ингушетии. За это, по мнению властей, нарушение организации выписали два штрафа на общую сумму 600 тысяч рублей. Поводом стала жалоба управления ФСБ по Ингушетии, рассказал председатель совета правозащитного центра Мемориала Александр Черкасов. Ранее правозащитники пытались оспорить несколько судебных решений, но Мосгорсуд их апелляции не удовлетворил. Сумма штрафов Мемориала тем временем приближается к пяти миллионам рублей. Суды рассмотрели уже 25 протоколов, все штрафы правозащитники обжалуют.

На прошлой неделе суды впервые не стали штрафовать Мемориал, протокол касался отсутствия маркировки «иностранный агент» в блоге организации на сайте «Эха».