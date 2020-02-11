ЦБ передаст в госбюджет около 1,2 триллиона рублей

Как стало известно «Ведомостям», эти деньги используют для выполнения социальных обещаний Владимира Путина. По словам источников издания, Банк России начнет передавать деньги бюджету с 2021 года. Как отмечают «Ведомости», операция с передачей Сбербанка от Центробанка правительству позволит властям обойти бюджетное правило и потратить часть денег ФНБ на социальные проекты.