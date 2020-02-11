ФСБ в 2019 году направила российским интернет-сервисам требование передать ключи для дешифровки переписки

Федеральная служба безопасности летом 2019 года направила десятку российских интернет-сервисов, среди которых «Авито», «Хабр» и RuTube, письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей, а также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе». В феврале 2020-го «Хабр» перенес регистрацию юридического лица из России на Кипр. По сведениям «Медузы», десяток российских интернет-компаний, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, получили соответствующие письма из Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ
2020-02-11T22:30:00+03:00
2020-02-11T22:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 11 февраля 2020
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