ФСБ в 2019 году направила российским интернет-сервисам требование передать ключи для дешифровки переписки

Федеральная служба безопасности летом 2019 года направила десятку российских интернет-сервисов, среди которых «Авито», «Хабр» и RuTube, письма с требованием передать спецслужбе ключи для дешифровки переписки пользователей, а также организовать «круглосуточный доступ к своей информационной системе». В феврале 2020-го «Хабр» перенес регистрацию юридического лица из России на Кипр. По сведениям «Медузы», десяток российских интернет-компаний, которые находятся в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, получили соответствующие письма из Центра оперативно-технических мероприятий ФСБ