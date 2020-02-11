Покупка пакета ЦБ в Сбербанке предполагает этапность. В ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно. Об этом ТАСС сообщили в Минфине. Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка правительство обсудит уже в четверг. Пакет акций Сбербанка приобретается за счет средств ФНБ.