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22:30, 11 февраля 2020

Покупка пакета ЦБ в Сбербанке предполагает этапность

Покупка пакета ЦБ в Сбербанке предполагает этапность. В ФНБ недостаточно средств для покупки всего пакета одномоментно. Об этом ТАСС сообщили в Минфине. Законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка правительство обсудит уже в четверг. Пакет акций Сбербанка приобретается за счет средств ФНБ.



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